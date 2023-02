Boruto 287, una nuova minaccia per la Foglia: il Karma bianco di Code

L'adattamento di Sasuke Retsuden è giunto al termine e l'anime di Boruto ha cambiato totalmente tema cominciando un nuovo arco narrativo che finalmente torna a raccontare gli eventi accaduti nel manga omonimo. In Boruto 287 ha inizio la Saga di Code.

Questo nuovo ciclo di puntate di Boruto comincia con il ricordo di quanto accaduto ormai oltre un anno fa. Prima di spirare, lo spirito di Isshiki fa visita al suo devoto seguace Code. L'Ootsutsuki gli rivela che sta per morire, ma che la sua volontà verrà ereditata da lui. Code, che è un Recipiente fallito, utilizzerà il suo karma bianco per sacrificare uno tra Boruto e Kawaki alla Decacoda e cibarsi dei frutti dell'Albero del chakra.

Tornati al Villaggio della Foglia, i segni artiglio di Code vengono individuati nei pressi delle mura. Questi gli consentono di muoversi a suo piacimento tra un marchio e l'altro. Mentre Boruto riflette sui medicinali ricevuti da Amado per rallentare il suo processo di Ootsutsufikazione, Kawaki lo avverte di quanto scovato e gli rivela di quanto Code sia un avversario feroce. Egli pare essere addirittura superiore a Jigen, l'ex recipiente di Isshiki. Code è in possesso di un Karma bianco, ossia un Karma inadatto alla reincarnazione per un Ootsutsuki e che è solamente un'arma di pura potenza. L'idea di Kawaki è quella di impiantare il Karma di Boruto in Code per far si che il figlio di Naruto si salvi e Momoshiki muoia una volta per tutte.

Nello stesso momento, Code si reca in una delle strutture segrete del culto di Boro. Dopo essere entrato con la forza nel luogo sacro e aver avvicinato un vecchietto di nome Bug, Code risveglia uno dei cyborg costruiti da Amado che era stato tenuto nascosto. Eida, colei che tutto conosce, è stata risvegliata. Ecco un'anteprima di Boruto 288.