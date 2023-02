Boruto 287: la pericolosa missione di Code, l'erede degli Ootsutsuki

Con l'episodio 287 la serie anime di Boruto ha finalmente ricominciato ad adattare gli eventi accaduti nel manga omonimo di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto. La Saga dell'Assalto di Code è dunque finalmente cominciata, ma qual è l'obiettivo dell'ultimo componente dell'Organizzazione Kara ancora in vita?

La storia dell'anime riprende dagli istanti che seguono la fine del combattimento con Isshiki. Prima di morire, l'Ootstsuki fa visita a Code, il suo allievo prescelto, per affidargli le sue ultime volontà e fargli carico di un'ultima missione.

In quanto erede di Isshiki, Code dovrà proseguire la sua missione, interrotta da Naruto, Sasuke, Kawaki e Boruto. Ora che l'Ootsutsuki non è più in vita, sarà lui a dover mettersi in agguato contro il Villaggio della Foglia.

Ma oltre che vendicare la morte del maestro uccidendo i suoi assassini, Code ha un altro compito. Egli dovrà sacrificare uno tra Kawaki e Boruto alla Decacoda, far nascere un nuovo Albero Divino e mangiarne i frutti per evolversi e diventare il nuovo essere divino che diffonderà l'influenza degli Ootsutsuki in tutto l'universo. L'obiettivo di Code è dunque quello di diventare un dio Ootsutsuki. Per riuscire in ciò, in Boruto 288 necessiterà dell'aiuto di Eida, colei che era temuta persino da Jigen e che possiede un occhio speciale in grado di vedere e conoscere tutto.