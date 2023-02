Boruto 287, trailer e uscita: arriva l'adattamento dell'arco di Code

Le saghe anime original che hanno caratterizzato il 2022 della serie anime di Boruto hanno lasciato finalmente spazio ad archi narrativi che adattano le opere cartacee. In queste prime settimane dell'anno è andato in scena l'adattamento di Sasuke Retsuden, terminato in Boruto episodio 286. Tocca ora alla Saga di Code.

Con Boruto 287 avrà inizio la Saga di Code, ossia il primo arco narrativo dell'anime prodotto da Studio Pierrot che adatta la serie manga di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto dai tempi dello scontro con Isshiki Ootsutsuki.

La storia ricomincerà dunque dal momento in cui Isshiki fu sconfitto. Il Villaggio della Foglia vive una situazione caotica, con i suoi due ninja più forti usciti malridotti da quella battaglia. Naruto ha perso Kurama, mentre Sasuke il Rinnegan. Il futuro di Konoha è dunque ora affidato alla nuova generazione, in primis Boruto e Kawaki.

Sebbene l'Ootsutsuki sia stato sconfitto, non è ancora tempo di pace. Un'altra minaccia sta per compiere i suoi primi passi. Mosso dalla volontà del suo maestro, Code decide di dichiarare guerra a Konoha.

Sopravvissuto agli esperimenti del Karma, Code è più forte anche di Jigen. È tuttavia bloccato da alcuni limitatori. Il possessore del Karma bianco ed ex membro dell'Organizzazione Kara si metterà alla ricerca di un nascondiglio di Boro. Il suo obiettivo è quello di cercare una certa persona che potrebbe aiutarlo con la sua missione.

Nel frattempo, alcuni segni del passaggio di Code vengono individuati nei dintorni del Villaggio della Foglia. Boruto e Kawaki sono in stato di massima allerta.