Boruto 288: l'incantesimo di Eida, l'occhio dell'ammaliatrice

Nell'episodio 287 dell'anime di Boruto è cominciata la Saga dell'Assalto di Code, importante arco narrativo in cui i ninja del Villaggio della Foglia dovranno affrontare una nuova, pericolosa minaccia. L'ultimo dei Kara si sta circondando di nuovi alleati, ecco chi è Eida.

Code ha ereditato la volontà di Isshiki Otsutsuki. Sarà lui a far crescere un nuovo Albero Divino e cibarsi dei suoi frutti per ascendere a un'esistenza divina. Per far ciò, tuttavia, ha bisogno di alleati che combattano per la sua stessa causa.

In Boruto 288 Code prova a convincere Eida a seguire i suoi ordini, anche a costo di ucciderla. La ragazza, tuttavia, possiede un pericoloso potere per cui nessun essere vivente è in grado di resistere al suo fascino. Incantato dalla sua bellezza, Code getta le armi e si arrende ai suoi piedi. L'unico limite di questa sua abilità ammaliatrice risiede negli Ootsutsuki, gli unici esseri che non si infatuano di lei. Per questo, Eida sembra interessata in Kawaki e per farne la conoscenza decide di aiutare Code a sacrificare Boruto.

Eida è tuttavia in possesso anche di un secondo potere, il Senrigan, un dojutsu che gli consente di vedere, conoscere e ascoltare tutto, dalla sua nascita fino a al presente. Attraverso questa sua arte oculare riesce ad esempio a scrutare l'allenamento congiunto del Team 7, che si trasforma in una battaglia solitaria tra Kawaki e Boruto. Senza più il karma, Kawaki si arrende a Boruto, ma prima di stringergli la mano gli promette nel caso in cui venga nuovamente controllato da Momoshiki Ootsutsuki. In Boruto 289 debutterà anche un altro protagonista.