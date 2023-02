Boruto 288: i poteri eccelsi del Senrigan, l'abilità oculare di Eida

Nell'anime di Boruto è finalmente cominciata la Saga dell'Assalto di Code, un arco narrativo in cui l'ultimo dei Kara recluta nuovi compagni per distruggere il Villaggio della Foglia. Ma chi è Eida e in che cosa consistono i suoi poteri?

La serie animata di Studio Pierrot ha finalmente ricominciato ad adattare gli eventi del manga presentando agli spettatori una nuova protagonista che per i lettori dell'opera è già un idolo. Dopo aver accettato la volontà di Isshiki Otsutsuki, Code si è diretto in uno dei luoghi di culto di Boro alla ricerca di una straordinaria alleata che gli permetterà di avvicinarsi al suo obiettivo.

Eida è stata risvegliata anche nell'anime, mettendo le cose in chiaro già dopo pochi minuti dal suo favoloso debutto. Code, che pensava di avere il coltello dalla parte del manico, in Boruto 288 ha dovuto fare i conti con i fenomenali poteri della ragazza.

Eida è dotata di una particolare abilità per cui qualsiasi essere vivente cade ai suoi piedi perdutamente innamorato di lei. A questo potere sono in grado di resistere solamente coloro i quali possiedono un legame di sangue con lei e gli Otsutsuki. Dunque, in tutto il mondo ninja solamente Boruto e Kawaki non subiscono il suo fascino.

Eida possiede inoltre il Senrigan, un'Arte Oculare che permette di proiettare la propria coscienza in qualsiasi luogo per conoscere tutti gli eventi presenti e passati, fino al momento della nascita della ragazza.