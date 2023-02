Boruto 288: Studio Pierrot ha trasposto fedelmente al manga l'ultimo episodio?

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations prosegue da ormai tanti anni tra polemiche, per via dell'eccessivo quantitativo di episodi filler, ed elogi per la qualità messa in campo in più di un'occasione da parte dello Studio Pierrot. Da poco, inoltre, la serie ha ripreso a trasporre il manga originale.

Lo scorso episodio di Boruto ci ha permesso di fare la conoscenza di Eida, colei che tutto vede e che potrebbe cambiare l'ago della bilancia nella nuova controversa con Code, l'erede del Clan Ohtsutsuki. Pierrot ha ripreso così ad adattare gli originali capitoli del manga scritto da Masashi Kishimoto cercando però di restare il più fedele possibile alla visione dell'autore e del disegnatore Mikio Ikemoto.

Un fan ha infatti provato a raccogliere un paio di frammenti dell'episodio 288 per metterli a confronto con la controparte cartacea per analizzare la somiglianza tra le due versioni. Come potete notare voi stessi dalle immagini allegate in calce, che sono soltanto un paio della puntata, l'anime risulta davvero molto fedele al manga sia per quanto riguarda le inquadrature che per le gestualità del personaggi.

E voi, invece, state apprezzando la resa televisiva di questo nuovo arco narrativo di Boruto? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.