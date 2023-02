Boruto 288, trailer e data di uscita: il risveglio di Eida, colei che tutto conosce

Con l'episodio 287 di Boruto ha avuto inizio l'adattamento della Saga dell'assalto di Code. Più di un anno dopo la sconfitta di Isshiki, la serie animata di Studio Pierrot riprende la storia da quel punto. L'ultimo dell'Organizzazione Kara ha ereditato la volontà degli Ootstusuki con l'obiettivo di distruggere Konoha e il mondo ninja.

In Boruto 287 Kawaki ha rivelato i poteri di Code. L'ultimo rimasto in vita dei Kara possiede un Karma bianco, ossia un karma che non era adatto per fare da Recipiente a Isshiki ma che comunque includeva tutti i poteri di un Otstsuki. Con l'obiettivo di nutrirsi dei frutti dell'Albero del chakra, Code attenterà alla vita di coloro i quali hanno ucciso Isshiki.

Code è più potente di Jigen, ma per fedeltà al suo padrone decise di limitare i suoi poteri. Ora che Isshiki è morto, tuttavia, il suo primo obiettivo è quello di cercare nuovi alleati e usufruire della sua piena potenza. Per completare questa sua missione, Code si è intrufolato in una delle strutture segrete di Boro, dove ritrovato Bug ha riportato in vita Eida.

Intitolato Captive Slaves, Boruto episodio 288 verrà trasmesso il 19 febbraio 2023 e adatterà il capitolo 57 del manga. In questa puntata verranno a galla i misteriosi e temuti poteri di cui Eida in possesso.

Code rifletterà sui motivi per cui non è riuscito a uccidere Eida, i cui occhi sembrano nascondere un potere immenso. Oltre alla capacità di sapere tutto, la ragazza sembra nascondere un'altra abilità. Nel mentre, Boruto, Sarada e Kawaki uniranno le forze per creare un team in grado di difendere Konoha e sconfiggere Code. Ecco un'anteprima di Boruto 289.