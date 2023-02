Boruto 289, immagini e anteprima: il recipiente di Isshiki Ootsutsuki

Si vocifera che Boruto entrerà in una pausa prolungata, ma attualmente i fan non dovrebbero preoccuparsi di ciò. La serie anime prodotta da Studio Pierrot ha da poco ricominciato ad adattare gli eventi del manga omonimo lanciando un nuovo arco narrativo.

L'episodio 287 di Boruto ha dato inizio alla Saga dell'Assalto di Code, che ha portato l'ultimo dell'Organizzazione Kara a raccogliere la volontà del suo defunto maestro Isshiki. In quanto suo erede dovrà completare la missione che all'Otsutsuki è fallita, ossia quella di ascendere a un'esistenza divina.

Per far ciò, in Boruto 288 Code ha liberato una nuova alleata segregata in uno dei covi segreti di Boro. La nuova alleata dei Kara è Eida, una cyborg costruita da Amado che a causa della sua incredibile potenza fu messa a riposare in eterno da Jigen.

Ora che è nuovamente in libertà, Eida ha mostrato i suoi poteri a Code. La ragazza dai capelli azzurri e rosa possiede il Senrigan, un dojustsu che la rende onniscente. È inoltre in possesso di un'abilità ammaliatrice a cui solamente gli Otsutsuki sono in grado di resistere. In cerca del vero amore, decide di voler conoscere Kawaki e di collaborare con Code per dare Boruto in pasto alla Decacoda.

In Boruto episodio 289 Kawaki scoprirà che non è ancora riuscito a spezzare la maledizione degli Otsutsuki pur avendo ucciso Isshiki. È Amado a fargli capire che resterà per sempre un Recipiente in attesa di essere riempito. Che cosa avrà in mente lo scienziato ex dell'Organizzazione Kara ora alleato ai ninja di Konoha?