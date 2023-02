Boruto 289, trailer e data di uscita: lo stato d'animo di Kawaki, un malessere che cresce

La Saga dell'Assalto di Code ha avuto inizio nell'anime di Boruto, che dunque è finalmente tornato ad adattare gli eventi della serie manga omonima. La prossima puntata della serie approfondirà lo stato d'animo di Kawaki, sempre più preoccupato di non poter proteggere il Settimo Hokage a cui deve tutto.

Nell'episodio 288 di Boruto Kawaki ha già dato prova dei suoi sentimenti. Piuttosto che seguire l'addestramento ideato da Sarada, il ragazzo ha scelto di combattere Boruto in una simulazione di battaglia. Sotto gli occhi di Naruto e senza più il Karma, però, Kawaki non ha potuto evitare la sconfitta.

I sentimenti di Kawaki verranno ulteriormente approfonditi nella 289° puntata dell'anime di Boruto. Kawaki non ha più il Karma e dunque i suoi fenomenali poteri sono svaniti nel nulla. Visto l'imminente attacco di Code, Kawaki è ansioso di non poter proteggere l'Hokage e il Villaggio della Foglia che l'hanno ospitato.

Amado sembrerà leggere nella mente e nel cuore del ragazzo, e lo provocherà con una proposta ambigua. Sumire, posta a sorveglianza dello scienziato, si preoccuperà per la conversazione tra i due e si convincerà che Amado sia un traditore.

Nel frattempo, Code ha unito le forze con Eida per distruggere Konoha e sacrificare Boruto alla Decacoda. Prima di passare all'attacco, tuttavia, Eida pretenderà di risvegliare anche un altro protagonista. Il terribile Daemon farà il suo debutto in Boruto 289, in uscita il 26 febbraio in simulcast streaming su Crunchyroll.