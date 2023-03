Boruto 290, in fuga da Konoha: l'incontro tra Kawaki e Code

L'anime di Boruto sta per fermarsi, ma i fan possono ancora godere di qualche altra puntata dell'adattamento della Saga dell'Assalto di Code. Kawaki è giunto a una triste conclusione, pur di proteggere il Settimo Hokage è disposto a contrattare con il suo nemico giurato.

Con il debutto di Daemon, il fratellino più piccolo di Eida, in Boruto 289 la squadra di Code è al completo. Tuttavia, prima ancora che i nemici possano fare un passo, è Kawaki a muoversi per primo. Dopo la discussione avuta con Amado, Kawaki ha capito che senza il karma non riuscirà mai a proteggere il suo amato Hokage. L'unica possibilità che gli resta è dunque quella di parlare con Code.

Nell'episodio 290 di Boruto vediamo che sia Kawaki che il figlio primogenito di Naruto sono stati posti sotto stretta sorveglianza dai ninja sensoriali di Konoha. Kawaki, tuttavia, riesce a trovare un modo per eludere questo controllo. Essendo in parte un Ootsutsuki, può annullare il suo chakra e nella notte fuggire indisturbato. L'unico ad accorgersi della fuga di Kawaki è Boruto, anche se è ormai troppo tardi, in quanto suo fratello è già fuori dalle mura del villaggio.

Poco distante da Konoha, Kawaki viene raggiunto da Code, che ha sfruttato i Claw Marks disseminati sul territorio. L'ultimo dei Kara si chiede il motivo per cui Kawaki sia fuggito dal Villaggio della Foglia, un luogo dove mai avrebbe potuto avvicinarlo, ma il ragazzo replica che lo ha fatto proprio per poter discutere con lui. Kawaki implora Code di risparmiare l'Hokage e prendersi la sua vita in cambio.

Code non può tuttavia accettare questa proposta. Coloro i quali si sono macchiati dell'omicidio di Isshiki Otsutsuki devono morire, tutti tranne Kawaki. Code ha infatti promesso a Eida di non uccidere Kawaki e di permetterle di incontrarlo. Prima che Code e Kawaki riescano a fuggire, tuttavia, Boruto interviene sulla scena.