Boruto 290, immagini e anticipazioni: cresce la frustrazione di Kawaki

Con l'introduzione di Daemon in Boruto 289, tutti i protagonisti della Saga dell'Assalto di Code sono stati presentati. Questo arco narativo che sconvolgerà il Villaggio della Foglia può dunque prendere ufficialmente il via. Ecco le anticipazioni per l'episodio 290 di Boruto.

Nella puntata precedente della serie animata prodotta da Studio Pierrot abbiamo visto un Kawaki tormentato dai ricordi del passato e dalla figura di Code. Intuendo questi suoi turbamenti, Amado gli ricorda che è ancora un Recipiente degli Otsutsuki e che il suo corpo sta continuando il suo processo di trasformazione. Per proteggere il Settimo Hokage, che senza i poteri dell'Enneacoda verrebbe sconfitto da Code, Kawaki dovrebbe tornare in possesso dei poteri del Karma.

Kawaki ha meditato a lungo su questa possibilità, arrivando persino ad allontanarsi dai suoi familiari. Naruto, tuttavia, lo ha rassicurato ricordandogli che lui è ben accetto tra i cittadini di Konoha.

Nonostante le parole dell'Hokage, la frustazione e l'ansia di Kawaki continueranno a crescere. In Boruto 290 tenterà nuovamente di allontanarsi da casa Uzumaki, ma uno dei ninja posti a guardia della residenza noterà i suoi movimenti negandoglieli. Kawaki è sotto sorveglianza, ma è stufo della situazione e di non poter fare nulla per il bene del villaggio. Tenterà dunque di eludere i ninja sensitivi cancellando le tracce del proprio chakra. Anche Shikamaru e Amado avranno un ruolo di rilievo in questo episodio.