Boruto 290: pericolose presenze nelle vicinanze del Villaggio della Foglia

L’inizio della saga dell’assalto di Code ha portato grande confusione nel Villaggio della Foglia, e soprattutto preoccupazione per Kawaki. Il ragazzo continua ad essere tormentato dal nuovo antagonista, persino nei sogni, e la pericolosa alleanza stretta da Code con Eida e Daemon preannuncia solo guai in vista per Konoha.

Intitolato “Presenza”, l’episodio 290 dell’anime è stato presentato con la breve preview riportata in fondo alla pagina, sarà proprio incentrato su Kawaki e sui suoi tentativi di sfuggire alle pressioni esercitate non solo dalla minaccia, costante, di Code ma anche dalle misure di sicurezza prese dal Settimo Hokage per garantire una protezione a tutti coloro che potrebbero rimanere coinvolti nei piani architettati da Code.

In uscita il 5 marzo 2023, l’episodio in questione adatterà quanto raccontato nel capitolo 61 del manga, e mostrerà in azione la divisione sensitiva, guidata da Ino Yamanaka, e composta da ninja capaci di percepire i chakra dei loro obiettivi. Proprio per questo, stanco di non poter fare nulla per risolvere la situazione, cercherà di sfuggire alla squadra sensitiva per intervenire direttamente, mentre Shikamaru scambierà qualche parola con Amado, lo scienziato ex membro interno della Kara che potrebbe sapere molto più di quanto rivelato riguardo Code, ed Eida.

Come vi aspettate che evolva la situazione per Konoha e Kawaki? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.