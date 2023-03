Boruto 291, trailer e uscita: una morte scioccante

Dopo un intero anno di archi narrativi originali, la serie anime di Boruto è finalmente tornata a emozionare gli spettatori con l'intenso dell'adattamento della Saga dell'Assalto di Code. Nel prossimo episodio della serie prodotta da Studio Pierrot uno dei protagonisti andrà incontro a un triste destino.

Forte della volontà di Isshiki Otsutsuki, Code ha formato una nuova squadra per realizzare i sogni del suo maestro. Con al fianco Eida e Daemon, l'ultimo dei Kara intende far crescere un nuovo Albero Divino e cibarsi del Frutto del Chakra per diventare un dio Otsutsuki. Prima, però, dovrà occuparsi di coloro i quali hanno ucciso il suo idolo.

In Boruto 290 Kawaki ha deciso di agire per conto suo. Disposto a tutto pur di proteggere il suo amato Settimo Hokage e conscio di non avere abbastanza potere per confrontarsi con Code, Kawaki ha incontrato il nemico implorando di prendere la sua vita in cambio di quella di Naruto e degli abitanti di Konoha. Code deve però rifiutare, Eida non è disposta a far morire Kawaki.

Prima che Code e Kawaki potessero fuggire via per raggiungere il laboratorio dove si nascondono Eida e Daemon, Boruto è riuscito a intervenire tempestivamente. Il figlio dell'Hokage è deciso a proteggere suo fratello da gesti sconsiderati, anche a costo di andare contro la sua stessa volontà.

Nell'episodio 291 di Boruto l'incontro tra i tre protagonisti sfocerà in una intensa battaglia. Boruto attaccherà Code per impedirgli di rapire Kawaki. Ma da quale parte si schiererà il recipiente di Isshiki? I lettori della serie manga sanno bene che questa battaglia porterà all'evento più triste di tutta l'opera. Uno tra Boruto, Kawaki e Code perirà nel corso dello scontro.