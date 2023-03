Boruto 292: la battaglia continua, Konoha e il Settimo Hokage sono a rischio?

La prima parte dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations si avvicina alla sua conclusione, ma prima del finale, che sta già facendo discutere la community di appassionati, gli artisti dello studio d’animazione Pierrot hanno deciso di adattare uno dei colpi di scena più rilevanti dell’intera serie, anticipato nella preview dell’episodio 292.

Code è riuscito ad infiltrarsi nelle mura del villaggio della Foglia, attirando verso di sé Kawaki. La pressione provata dal ragazzo, causata sia dal suo ruolo centrale nei piani dell’antagonista, sia per le rigide misure di sicurezza prese dall’Hokage per proteggerlo, lo hanno spinto direttamente ad incontrare Code stesso. Fortunatamente Boruto è accorso in suo aiuto, rintracciando il chakra dell’amico grazie ai poteri del Karma.

Deciso a salvare Kawaki, Boruto inizia a fronteggiare Code, e per tenergli testa è costretto ad usare molto chakra, abbastanza per consentire a Momoshiki di prendere il controllo del suo corpo, nonostante il protagonista abbia continuato a prendere i medicinali consigliati da Amado per limitare l’influenza dell’Otsutsuki. Nelle sequenze finali dell’episodio 291, Momoshiki genera un Rasengan gigantesco, che potrebbe distruggere parte del bosco di Konoha.

Dalla preview della prossima puntata, in uscita il 19 marzo 2023 e dal titolo “Fame”, sembra che Boruto sia stato completamente sopraffatto da Momoshiki, e forse potrebbe diventare lui la reale, nuova, minaccia del villaggio della Foglia. Naruto e Shikamaru stanno per raggiungere il punto dello scontro, e in sottofondo si sente la voce di Kawaki, disposto a tutto pur di proteggere proprio l’Hokage.

