Boruto 292, immagini e anteprima: la nuova ascesa di Borushiki

Al finale della prima parte dell'anime di Boruto mancano solo altri due episodi. La puntata che verrà trasmessa domenica 19 marzo 2023 sarà dunque la penultima della serie di Studio Pierrot prima di un lungo stop. Scopriamo come procederà l'accesa battaglia tra Boruto e Code.

Dopo aver inseguito Kawaki, il quale era fuggito da Konoha per sacrificare la sua vita in favore di quella di Naruto, Boruto si è ritrovato faccia a faccia con Code, l'ultimo dei Kara che vuole cibarsi del Frutto del Chakra per ascendere a un'esistenza divina come quella degli Otsutsuki.

Lo scontro tra i Karma di Boruto e Code è cominciato nell'episodio 291 dell'anime, con l'Uzumaki che per un breve periodo è riuscito a domare il Karma e a sfruttare i poteri degli Otsutsuki senza accusare effetti negativi. Kawaki ha assistito inerme al combattimento, senza poter dare un effettivo contributo in favore del fratello, fin quando Momoshiki non è riuscito a prendere il controllo del corpo di un esausto Boruto.

Nell'episodio 292 di Boruto tornerà in azione il malvagio Borushiki, facendo sormontare la rabbia interiore di Kawaki. Il ragazzo è alla ricerca di potere così da poter proteggere il Settimo Hokage ed estirpare le minacce dettate da Momoshiki e Code. Questa sua brama di forza porterà tuttavia a gravi risvolti.