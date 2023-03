Boruto 293: si chiude la prima parte dell'anime, un terribile addio

Dopo appena cinque episodi dedicati all’arco narrativo dell’assalto di Code, l’anime di Boruto: Naruto Next Generations è stato interrotto su una delle scene più strazianti dell’intera storia con protagonista il figlio del Settimo Hokage. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto nell’episodio 293, ultimo della prima parte della trasposizione.

Intitolato semplicemente “Addio” l’episodio è andato in onda ieri 26 marzo 2023 su TV Tokyo, e ha lasciato molti degli appassionati sconvolti. Come era stato già anticipato dalla singolare preview, dove Boruto appariva a terra, inerme, con un’enorme ferita all’altezza dell’addome, il protagonista, ormai sotto il controllo di Momoshiki Otsutsuki è stato duramente colpito da Kawaki, sicuro di fare la cosa giusta per difendere Naruto e l’intera Konoha.

In un primo momento, osservando anche i volti stupiti e devastati di Naruto e Shikamaru, sembrava che Boruto fosse veramente morto. Tuttavia, grazie al sacrificio di gran parte del Karma, Momoshiki è riuscito a riportare in vita il giovane Uzumaki, privandosi però della possibilità di prendere nuovamente il controllo del suo corpo.

Il resto della puntata mostra le conseguenze delle azioni di Kawaki, e l’incontro tra i due amici fraterni, che sembra richiamare al loro scontro in futuro, visto nel flashforward con cui è stata lanciata la serie. Fateci sapere cosa ne pensate del finale della prima parte dell’anime di Boruto nei commenti.

Per concludere, ricordiamo che le sequenze dello scontro tra Boruto e Kawaki sono state un omaggio a Naruto Vs Sasuke, e vi lasciamo a tutto ciò che sappiamo sulla seconda parte dell'anime targato studio Pierrot.