Boruto 293, immagini e anteprima: il dolore atroce di Naruto mette fine alla prima parte

La serie anime di Boruto è giunta all'epilogo. La trasmissione della prossima puntata coinciderà infatti con la fine della prima parte dell'adattamento di Studio Pierrot. La Saga dell'Assalto di Code di Boruto abbandona gli spettatori con un ultimo, angosciante episodio.

Nell'episodio 292 di Boruto la situazione è precipitata. La battaglia tra Code e Boruto ha portato al risveglio di Borushiki, il quale si è infine rivolto contro il Settimo Hokage, arrivato sul luogo dello scontro accompagnato da Shikamaru. Per proteggere Naruto, Kawaki è riuscito a risvegliare i poteri del Karma, nuovamente inseriti nel suo corpo attraverso i loschi esperimenti di Amado.

Sfruttando il Daikokuten e il Sukunahikona che furono di Isshiki Otsutsuki, Kawaki è riuscito a confrontarsi alla pari con Borushiki e salvare la vita del Settimo Hokage. Nel mezzo dello scontro Boruto è riuscito a riaprire un occhio e contrastare parzialmente il controllo di Momoshiki, e approfittando di questa interruzione Kawaki ha inflitto un colpo decisivo.

Kawaki era pronto a uccidere Borushiki, che però è stato salvato da Naruto. Sebbene sia sotto il controllo del nemico, quello è pur sempre il corpo di suo figlio e non intende lasciarlo morire per alcuna ragione al mondo. Tuttavia, Boruto non la pensa così e con la sua Arte del Vento allontana suo padre. Boruto è pronto a farsi uccidere da Kawaki per salvare il mondo ninja dalla minaccia di Momoshiki.

In Boruto episodio 293 assisteremo alle conseguenze del gesto di Kawaki. Boruto giace a terra e il suo corpo pare esanime. Il protagonista dell'opera è realmente morto, e come reagirà suo padre Naruto? Queste e altre domande verranno risolte con la trasmissione della puntata intitolata "Addio". Vi salutiamo lasciandovi ai primi dettagli sulla seconda parte dell'anime di Boruto.