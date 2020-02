Boruto 43 è arrivato su MangaPlus: cosa sta succedendo al protagonista?

Boruto: Naruto Next Generations 43 è arrivato su MangaPlus. La piattaforma inglese e spagnola, in simulpub con l'uscita giapponese su V-Jump, ha presentato il capitolo dell'appuntamento mensile con il giovane Boruto. Un capitolo aperto da una pagina a colori con una Sarada Uchiha diversa dal solito e che continua con un evento particolare.

Il Chidori di Sarada protagonista delle ultime pagine del capitolo 42 di Boruto: Naruto Next Generations è andato a segno. La ragazza è riuscito a colpire il punto debole di Boro, allontanandosi con il nucleo del nemico tra le mani. Con un piccolo sforzo, Sarada rompe l'oggetto e il nemico sembra andare subito in sofferenza: gli strumenti ninja scientifici che ha nel corpo non rispondono più ai comandi senza energia a disposizione e pertanto il fisico del nemico tramuta.

Il gruppo di genin si allontana per recuperare l'Hokage, approfittando del mancato controllo di Boro, e con l'utilizzo del karma riescono a creare un varco dimensionale che porta fuori Naruto dalla giara. Tuttavia Boro è tutt'altro che sconfitto: diventato un essere enorme, prende in pieno Mitsuki e ferisce poi uno dopo l'altro i vari ragazzi. Nessuno riesce a fermarlo, neppure Boruto che rimane in balia del membro di Kara.

Improvvisamente, il karma di Boruto fa manifestare Momoshiki Otsutsuki, subito riconosciuto da Boro, con il corpo del ragazzo che si tramuta parzialmente. Dopo aver assorbito parte del chakra di Naruto, Momoshiki scatena dei violenti attacchi col corpo di Boruto finché, grazie ad un Rasengan enorme, non disintegra completamente il vecchio. Boruto ritorna normale e sviene, senza ricordare ciò che è successo.

Nel frattempo, nel quartier generale dell'organizzazione Kara, è arrivato Koji Kasshin: è giunto il momento per lui di approfittare della debolezza di Jigen e di ucciderlo. Boruto: Naruto Next Generations tornerà il 20 marzo alle ore 16:00 sempre su MangaPlus in inglese e spagnolo.