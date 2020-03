Boruto 44 riporta gli adulti nel passato a causa dei genin ribelli

Boruto Uzumaki deve addossarsi l'importante responsabilità di essere al livello del padre. Il racconto in Boruto: Naruto Next Generations sta mostrando i primi passi nel mondo ninja del ragazzo e, secondo alcuni come Sasuke, Boruto ha già qualche caratteristica e abilità in più rispetto al padre Naruto alla stessa età.

Nel capitolo 44 di Boruto: Naruto Next Generations, i protagonisti sono riusciti a tornare sani e salvi al Villaggio della Foglia dopo aver sconfitto Boro e salvato Naruto. Al risveglio, l'Hokage si ritrova davanti l'intera famiglia ma, dopo una breve pausa, già deve rimettersi al lavoro parlando con Shikamaru e informandosi sugli ultimi avvenimenti.

Il suo consigliere del clan Nara non esita ad avvisarlo della scelta sconclusionata intrapresa dai genin che si sono lanciati a testa bassa nel portale contravvenendo agli ordini. Naruto però non prende la cosa sul serio dato che non è la prima volta che i genin del Villaggio della Foglia si comportano in questo modo, ripensando naturalmente a tutte le volte che lui, nei suoi tredici anni, si è opposto a qualche ordine o ha causato problemi con le autorità.

Tuttavia l'Hokage torna subito nel suo ruolo quando deve affrontare la crisi di Amado, e stavolta è necessaria molta serietà e compostezza per evitare che ci siano vittime.