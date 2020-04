Boruto 45: rivelata la verità sul Decacoda e sul suo scopo

Per tutta la durata di Naruto siamo stati all'oscuro dell'origine dei cercoteri o anche solo della presenza degli Otsutsuki. Questi nemici si sono però rivelati nella fase finale del manga di Kishimoto e adesso hanno un ruolo ancora più di primo piano in Boruto: Naruto Next Generations. Il capitolo 45 ha svelato tante novità sulla questione.

Il clan Otsutsuki è di origini aliene, come svelato da Amado nel capitolo 45 di Boruto: Naruto Next Generations. L'uomo ha raccontato ai vertici di Konoha tante informazioni sconosciute su questi esseri che da tempo stanno minacciando la Terra di Naruto. Tra le varie spiegazioni date, ce ne sono alcune focalizzatesi sul Decacoda, il Cercoterio originale che fu fermato e diviso in più parti dall'Eremita delle Sei Vie.

Il Decacoda in realtà non è altro che un seme che gli alieni piantano nel suolo di un pianeta. Questo, crescendo grazie all'assorbimento di chakra, evolve fino a diventare un albero enorme dal quale fiorirà un frutto di chakra che renderà più forte chi lo divora. Per chi ha seguito anche Naruto, vengono riportate alla mente le situazioni presentate da Kishimoto nell'ultima fase della Quarta Grande Guerra Ninja.

Sicuramente c'è ancora molto da sapere sugli Otsutsuki e Boruto: Naruto Next Generations continuerà a rivelare informazioni su questo clan.