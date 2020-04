Boruto 46: l'anteprima anticipa una battaglia tra pezzi grossi

Boruto: Naruto Next Generations continua a procedere spedito verso la battaglia tra il Villaggio della Foglia e l'organizzazione Kara guidata dal misterioso Jigen. Piano piano, i vari misteri presentati finora vengono alla luce e la defezione degli scorsi capitoli aiuterà ad andare in questa direzione.

Dopo aver saputo la verità sugli Otsutsuki, Boruto: Naruto Next Generations capitolo 45 si è concentrato sullo scontro tra Jigen, ancora in fase di ripresa dopo il duro scontro con Naruto e Sasuke, e Koji Kashin che sta pianificando di uccidere il leader già da tempo. Il finale ha visto Koji Kashin affermare di essere stato creato appositamente per uccidere Jigen.

Tutta la fase saliente dello scontro è stata quindi rimandata al capitolo 46 di Boruto: Naruto Next Generations che non arriverà prima del 20 maggio alle ore 17:00 su MangaPlus. Tuttavia l'edizione giapponese di V-Jump, come al solito, ha già dato una piccola anteprima di ciò che potremo gustarci il prossimo mese.

Con il tweet che vedete in calce, la didascalia della rivista recita: "Jigen VS Koji Kashin... quale sarà il destino di questa battaglia...?". Sarà davvero Jigen a occuparsi di Koji oppure interverrà qualche altro membro di Kara, come Code appena riapparso come guardiano del Decacoda?