Boruto 46: ecco il ruolo degli Ootsutsuki, spiegata finalmente tutta la storia

Ricorderete come il manga di Naruto nelle fasi finali abbia presentato lo scontro con Kaguya Otsutsuki, vera mente dietro la Quarta Grande Guerra Ninja. Il terzetto del team 7 più il sensei Kakashi e Obito riuscirono a sigillarsi definitivamente. La minaccia del clan Otsutsuki si ripresenta però come minaccia in Boruto: Naruto Next Generations

Lo scontro tra Kashin Koji e Jigen è iniziato e con sé ha portato una valanga di informazioni portate da Amado. Il traditore di Kara si era già presentato in Boruto: Naruto Next Generations 45 dove ha svelato le origini del clan Otsutsuki, ovvero la natura aliena di questi esseri e lo scopo del Decacoda. Ma adesso lo sceneggiatore Ukyo Kodachi ha deciso di rincarare la dose e incentrarsi sulla storia di Isshin Otsutsuki.

Mentre la battaglia va avanti, osservata da Naruto e gli altri ninja di alto grado del Villaggio della Foglia, Amado continua il suo racconto spiegando il tradimento di Kaguya ai danni di Isshin e di come quest'ultimo sia entrato in contatto con Jigen. Infine rivela anche che Isshin ha un potere tale da poter radere al suolo l'intero pianeta e non c'è niente o nessuno che potrà fermarlo una volta che sarà riuscito a mettere le mani sul proprio corpo.

Il nemico finale di Boruto: Naruto Next Generations sarà quindi Isshin del clan Otsutsuki, destinato a reincarnarsi nel corpo di Kawaki grazie al karma. I protagonisti riusciranno a fermare il malevolo intento prima che si compia?