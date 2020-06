Boruto 47 spiega la vera natura della tecnica di Isshiki Otsutsuki

Nel mondo dei ninja di Naruto, poi proseguito in Boruto: Naruto Next Generations, ci sono alcuni personaggi che hanno dei poteri particolari. Alcuni li hanno sviluppati da sé, altri sono genetici, e ovviamente nel sequel di questo mondo che sta tenendo banco su V-Jump sono spuntati fuori altre abilità ninja inedite.

Una di queste appartiene a Jigen, o meglio a Isshiki Otsutsuki. Il membro del clan alieno aveva sfruttato la sua capacità di ridurre le dimensioni del suo corpo per manovrare il corpo del povero monaco Jigen, a cui ha trasferito parte delle sue abilità. Le ha messe poi in dimostrazione durante lo scontro con Naruto e Sasuke che hanno impiegato del tempo per capire di cosa si trattasse.

Nel capitolo 47 di Boruto: Naruto Next Generations, Amado ci fornisce un'ulteriore delucidazione del potere di Isshiki Otsutsuki: l'alieno può ridurre le dimensioni di qualunque oggetto ed entità oppure il proprio corpo, ma non può fare lo stesso con i corpi di altre persone. Tuttavia per farlo è richiesta una grossa quantità di chakra, energia che in quel momento non aveva dato che si stava ancora ricaricando dopo lo scontro con l'Hokage e il suo amico.

Ciò ha provocato una resurrezione obbligatoria in Jigen e quindi la sparizione del karma da Kawaki. Tutto questo per affrontare e uccidere Jiraiya, la vera identità di Koji Kashin.