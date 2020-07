Boruto 48: l'anteprima rivela i primi contenuti del prossimo capitolo

Boruto: Naruto Next Generations è stato trasferito da Weekly Shonen Jump a V-Jump ormai un anno fa e si è ben ambientato nella rivista che pubblica anche Dragon Ball Super, il seguito di un altro manga storico. Ovviamente ciò non toglie che la prima rivista, la più famosa di casa Shueisha, continui a fare pubblicità a Boruto.

In vista di ogni capitolo infatti, Weekly Shonen Jump pubblica un'anteprima di Boruto: Naruto Next Generations dove riassume i precedenti sviluppi e presenta un teaser sul capitolo in arrivo. E come si può vedere nella foto in basso, tre quarti di una pagina pubblicitaria sono dedicati proprio a Boruto: Naruto Next Generations capitolo 48.

Dopo aver mostrato la vera forma di Isshiki Otsutsuki, Boruto: Naruto Next Generations si deve concentrare sul finale dello scontro tra l'alieno e Koji Kasshin. Ecco tutte la traduzione di tutte le tagline pubblicitarie presenti sulla pagina: "Finalmente Isshiki Otsutsuki si è reincarnato, svelando il suo vero potere...!!" "La battaglia feroce con gli Otsutsuki raggiunge un nuovo livello!! È stata rivelata la vera forma di Isshiki...!! Come si può combattere con questa forza inarrestabile?" "È possibile fermare la trasformazione di Boruto e Kawaki in Otsutsuki...?"

Purtroppo non è stato possibile tradurre una delle tre tagline, quella dedicata a Koji Kasshin, a causa della qualità della pagina in quel punto. Ma anche l'anteprima conferma che ci saranno almeno due fronti, con la battaglia tra Koji Kasshin e Isshiki Otsutsuki da una parte e il tentativo di risolvere la situazione di Boruto e Kawaki a Konoha dall'altra. Intanto noi abbiamo già fatto le nostre previsioni su Boruto: Naruto Next Generations 48.