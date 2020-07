Boruto 48: il cliffhanger del capitolo anticipa un'ondata di morte e distruzione?

Il capitolo 48 di Boruto: Naruto Next Generations è arrivato su MangaPlus da pochi giorni, in inglese e spagnolo. Ormai il sequel di Naruto sta piazzando alcuni capitoli fondamentali per la propria storia.

Molto ruota intorno a Isshiki Otsutsuki, vero villain di Boruto: Naruto Next Generations che, obbligato dal clone di Jiraiya, ha dovuto incarnarsi tramite il Karma nel corpo di Jigen. Adesso che ha ottenuto la sua vera forma, è riuscito a mettere al tappeto Koji Kashin ma rimane comunque a rischio: il corpo utilizzato per la resurrezione non è in grado di contenere tutto il potere di un Otsutsuki e pertanto decadrà nel giro di pochi giorni, forse solo due o tre.

Per questo Isshiki ha ancora in mente di mettere le mani su Kawaki che si trova al Villaggio della Foglia. Assistito alla fuga di Koji Kashin, Isshiki decide di andare subito a Konoha per riprendere possesso del corpo del ragazzo. Mentre Naruto prepara l'evacuazione e con Sasuke inizia i preparativi per la battaglia, Isshiki si teletrasporta sopra il villaggio in una scena che richiama quella di Pain.

Il cliffhanger di Boruto: Naruto Next Generations 48 non fa presagire nulla di buono per il villaggio e neanche per Naruto e Sasuke, che già hanno perso contro una versione depotenziata dell'Otsutsuki. Riusciranno stavolta a proteggere il villaggio oppure dovranno cedere Kawaki al nemico?