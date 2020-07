Boruto 48: che fine farà Koji Kashin dopo gli ultimi eventi?

Anche nel sequel di Naruto che viene pubblicato su V-Jump ci sono diversi personaggi in azione sui vari fronti. Non si gioca infatti tutto nella battaglia tra ninja di Konoha e Otsutsuki, ma intervengono anche altri individui sullo scacchiere. Tra questi ad avere avuto un ruolo di spicco in Boruto: Naruto Next Generations c'è Koji Kashin.

Dopo aver scoperto che Koji Kashin è il clone di Jiraya, creato da Amado appositamente per costringere Isshiki Otsutsuki a reincarnarsi in Jigen, i fan di Boruto: Naruto Next Generations hanno visto nel capitolo 48 ancora una battaglia con il vecchio maestro di Naruto come protagonista. Stavolta però ha dovuto affrontare Isshiki Otsutsuki al massimo della sua potenza, essendosi reincarnato, e l'esito non è stato positivo.

Amado già sapeva che il clone di Jiraiya non poteva fare nulla contro la vera forza dell'alieno, ma per ora sembra che Koji Kashin non si sia ancora arreso. Dopo aver sperimentato gli effetti del dojutsu di Isshiki Otsutsuki, si è trovato imprigionato tra tre colonne che gli hanno portato via una gamba e un braccio oltre a massacrargli un fianco. Nonostante la situazione pericolosa e quasi letale, Koji Kashin riesce a usare la tecnica dell'evocazione per entrare nella pancia di un rospo e teletrasportarsi al sicuro.

Probabilmente, il clone di Jiraiya è arrivato sul monte dei rospi dove una volta Naruto si allenò per padroneggiare l'arte eremitica. Riuscirà quindi a tornare tra i vivi e ad aiutare anche in questa forma i suoi ex alleati del Villaggio della Foglia?