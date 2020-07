Boruto 48: Konoha è sull'orlo della distruzione? Arriva un parallelo con Pain

Durante il manga di Naruto, Masashi Kishimoto ideò un arco narrativo che vide il protagonista affrontare Pain. L'uccisore di Jiraiya ed ex capo dell'Akatsuki però, prima di affrontare il ninja biondo, si recò a Konoha facendosi aiutare da Konan. Dopo aver ottenuto le informazioni che cercava, si librò in aria per attivare il suo Shinra Tensei.

La panoramica dall'alto che fu presentata da Kishimoto in Naruto è molto simile a quella che arriva in Boruto: Naruto Next Generations 48. Mikio Ikemoto ha quasi voluto emulare il suo maestro con le pagine finali del nuovo capitolo, mentre Ukyo Kodachi ha preparato una storia che possa ricordare la scena del manga originale.

Dopo aver assistito alla fuga di Kasshin Koji, Isshin Otsutsuki si deve immediatamente dirigere da Kawaki. Infatti il nemico deve impiantare immediatamente il Karma, altrimenti morirà in pochi giorni. Naruto e Sasuke preparano l'evacuazione in modo tale da non dover preoccuparsi di perdere vite innocenti durante la battaglia.

Ma Isshin Otsutsuki anticipa tutti, mentre l'evacuazione è ancora in corso. Il suo teletrasporto lo ha posto in aria, sopra il villaggio ninja. Da quella posizione vede tutti gli edifici e le persone della città. Dovremo assistere a una nuova distruzione di Konoha in Boruto: Naruto Next Generations, oppure Naruto e Sasuke riusciranno a limitare i danni?