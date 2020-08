Boruto 49 è in arrivo: cosa c'è da aspettarsi dal prossimo capitolo del manga?

Da quando Boruto: Naruto Next Generations è stato spostato da Weekly Shonen Jump a V-Jump la sua cadenza di pubblicazione è diventata praticamente fissa. Infatti, a differenza delle uscite settimanali della rivista principale, V-Jump esce in un giorno del mese ben specifico, pertanto i fan sanno già quando aspettarsi un nuovo capitolo.

E infatti ci avviciniamo all'esordio del prossimo capitolo del manga. Boruto: Naruto Next Generations 49 arriverà il 20 agosto alle ore 17:00 su MangaPlus in inglese e spagnolo. E dopo gli ultimi avvenimenti che hanno visto coinvolti Koji Kashin e Isshiki Otsutsuki, possiamo aspettarci i fuochi d'artificio.

Infatti in Boruto: Naruto Next Generations 49 potrebbe esserci il secondo scontro tra Isshiki e i due ninja più forti di Konoha, Naruto e Sasuke. Dopo aver perso quando l'Otsutsuki era ancora nel corpo di Jigen, stavolta il duo di amici si deve rifare pena la morte, la distruzione del Villaggio della Foglia e quasi certamente del mondo intero.

Tuttavia sembra improbabile che i due ragazzi che abbiamo visto crescere abbiano le forze per fermare un nemico del genere, specie considerato che Konoha è ancora in fase di evacuazione. È per questo che da Boruto: Naruto Next Generations 49 potremmo aspettarci un primo scontro a bassa intensità ma con qualche morto provocato dai poteri di Isshiki, che poi scatenerà l'intervento di Kawaki che tornerà nuovamente nei ranghi nemici per salvare la famiglia che ha trovato al villaggio.

Cosa vi aspettate dal prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations?