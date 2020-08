Boruto 49: Naruto e Sasuke sono pronti a morire per la salvezza di Konoha

Boruto: Naruto Next Generations è entrato in una fase fondamentale. Isshiki Otsutsuki è tornato nel suo vero corpo a causa delle macchinazioni di Amado, ma non resisterà ancora per molto considerato lo stato in cui versa. Per questo il suo obiettivo lo porta a Konoha, dove inevitabilmente dovrà scontrarsi con i ninja più forti del momento.

Boruto: Naruto Next Generations 49 è arrivato su MangaPlus e quindi sapremo cosa ha in mente di fare Isshiki Otsutsuki a Konoha. L'alieno deve obbligatoriamente mettere le mani su Kawaki e inizia così a cercare informazioni nel villaggio, mentre i civili evacuano. Tuttavia qualche ninja non riesce a rispondere in tempo alla minaccia, venendo coinvolto. Mentre Naruto si reca sul campo di battaglia, Sasuke blocca Boruto.

Naruto e Isshiki iniziano a combattere ma l'Hokage ha visibilmente la peggio fin da subito. Sasuke intanto spiega a Boruto la situazione, chiedendo anche informazioni sulla trasformazione in Momoshiki. Dopodiché, in una scena successiva, si vede Sasuke sul campo di battaglia che aiuta appena in tempo Naruto. Il ninja biondo decide di seguire un piano dell'Uchiha che, a sorpresa, utilizza un Boruto trasformato in una spada per far usare il karma al ragazzo su Isshiki. I due vengono così teletrasportati lontani dal villaggio.

Sasuke si era infatti preparato con Boruto, avvisandolo che in caso di emergenza, in quanto suo maestro, sarebbe stato disposto anche a ucciderlo, ma il giovane ninja si è prestato al suo gioco. Mentre Naruto e Sasuke si teletrasportano sul luogo, Boruto avvisa che ora possono scatenarsi. Il prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations 50 darà inizio alla vera battaglia tra i due ninja di Konoha e Isshiki Otsutsuki, chissà se l'esito sarà diverso dal precedente.