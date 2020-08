Boruto 49: Sasuke e Naruto stanno per affrontare la battaglia più ardua

C'è stato un momento alcuni capitoli fa in cui si pensava che Naruto stesse per affrontare la battaglia più difficile di sempre. Ma gli ultimi eventi di Boruto: Naruto Next Generations hanno smentito questa ipotesi. Dopo aver perso contro Jigen, Naruto e Sasuke sono riusciti a tornare illesi a Konoha e adesso devono tornare a combattere col nemico.

Solo che stavolta Isshiki Otsutsuki è al massimo della sua potenza. Dopo aver usato il Karma per risorgere nel corpo di Jigen, definitivamente, ha riottenuto tutti i suoi poteri anche se per un periodo di tempo limitato. Ricordandoci della battaglia avvenuta in precedenza, Naruto e Sasuke stavolta dovranno davvero dare il massimo per sconfiggerlo.

Già la prima schermaglia avvenuta a Konoha ha dimostrato che i due ninja non possono dare il massimo contro i poteri dell'avversario e solo l'intervento di Boruto ha potuto evitare una catastrofe nel villaggio. Ora però non dovranno farsi scrupoli durante il combattimento se vogliono che il mondo e tutti i suoi abitanti continuino a vivere. È anche molto probabile che uno dei due muoia per salvare l'altro.

Riusciranno Naruto e Sasuke a sconfiggere Isshiki Otsutsuki al massimo della sua potenza, o quantomeno a trattenerlo abbastanza a lungo, oppure dovranno cedere e fargli rapire Kawaki?