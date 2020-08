Boruto 49 spiega finalmente l'origine della bandana danneggiata del protagonista

Una delle prime scene che colpì di Boruto: Naruto Next Generations era la visione di un Boruto cresciuto, con il karma sul viso e il Byakugan, ma anche la presenza di uno strano coprifronte. Infatti quello posseduto dal protagonista era danneggiato con due linee, una in orizzontale come in uso dai ninja traditori e una verticale sul lato.

Boruto sarebbe scappato dal villaggio? L'avrebbe tradito? Queste domande potrebbero aver ricevuto una risposta nel capitolo 49 di Boruto: Naruto Next Generations. Durante l'assalto a Konoha di Isshiki Otsutsuki che Naruto sta temporaneamente tenendo a bada, Boruto e Sasuke iniziano a parlare della situazione, del karma e di cosa vada fatto in determinati casi.

Il protagonista chiede però al suo maestro il suo coprifronte, quello che un tempo Naruto aveva danneggiato alla Valle dell'Epilogo e che fu poi restituito a Sasuke alla fine del manga originale. Boruto si lega quindi sulla fronte il simbolo della Foglia facendo capire che il coprifronte che indossa a inizio manga è quello di Sasuke, ora passato a lui. Non resta che capire il secondo taglio, quello verticale e che coincide con la ferita all'occhio destro.

La scelta di Boruto di lanciarsi in battaglia testimonia la sua crescita, lo vedremo protagonista dello scontro con l'Otsutsuki?