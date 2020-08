Boruto 49 spoiler: trapelate in rete color e varie pagine, Naruto al centro della scena

Boruto 49 sta per arrivare, con Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha di nuovo coinvolti insieme in uno scontro che potrebbe essere letale per entrambi. I due ninja più forti del Villaggio della Foglia dovranno fare i conti con un avversario dai poteri difficili da sconfiggere. Cosa accadrà nel prossimo capitolo del manga?

Lo sapremo a breve grazie alla pubblicazione su MangaPlus che avverrà domani, ma intanto in rete sono trapelate le prime immagini e dettagli spoiler su Boruto: Naruto Next Generations 49. In basso possiamo vedere una galleria di alcune immagini che si concentrano sulla pagina a colori e alcune vignette estrapolate da varie pagine.

Partiamo proprio dalla pagina a colori che si concentra su Isshiki Otsutsuki, che era al centro anche della copertina di V-Jump che vi abbiamo mostrato ieri. Ma nel capitolo non c'è spazio solo per il nemico dato che nelle vignette che vediamo successivamente ha luogo lo scontro tra Naruto e Isshiki. L'Otsutsuki sembra essere subito in vantaggio dato che colpisce l'Hokage ripetute volte. Finora invece non si nota la presenza di Sasuke che potrebbe star preparando qualche altra strategia per affrontare il nemico.

Lo scontro di Boruto: Naruto Next Generations è iniziato definitivamente, quali sono i piani dei protagonisti?