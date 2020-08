Boruto 49 torna ai tempi di Zabuza: ecco la tattica di Sasuke per affrontare Isshiki

Naruto e il resto del team 7 affrontarono Zabuza Momochi e il suo fido alleato Haku durante la loro missione pericolosa al Paese delle Onde. Il primo incontro con il ninja traditore vide il gruppo della Foglia in svantaggio, ma grazie a una tattica di Naruto e Sasuke, i protagonisti riuscirono ad emergere. E in Boruto è tornata quella tattica.

Isshiki Otsutsuki è arrivato a Konoha ed è già pronto a metterla a ferro e fuoco pur di raggiungere il proprio obiettivo. In Boruto: Naruto Next Generations 49, il personaggio viene però raggiunto dall'Hokage che inizia un combattimento. Tuttavia il ninja biondo è in forte svantaggio e solo l'intervento di Sasuke riesce a bilanciare un po' lo scontro.

Tuttavia l'Uchiha sembra avere una tattica in mente e chiede a Naruto di utilizzare quante più armi a distanza possibili tra shuriken e kunai. Naruto si fida del compagno mentre dà fondo al proprio arsenale e Sasuke fa lo stesso. Il ninja lancia la sua preziosa spada verso Isshiki che prova a ridurla col suo jutsu: come ben sappiamo però la sua tecnica oculare funziona solo con gli oggetti inanimati mentre la spada si rivela essere Boruto.

Il giovane ninja si era trasformato e ha imitato il comportamento del padre che anni prima aveva usato una trasformazione per diventare uno shuriken. Usando il Karma, porta via il nemico in una zona isolata. Ciò dimostra anche quanto Boruto è cresciuto come persona. Avevate notato questa citazione alla saga di Zabuza?