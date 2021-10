Boruto, 5 curiosità su Sasuke che forse non conoscevate

Sasuke Uchiha è uno dei personaggi più importanti di Naruto e del suo sequel spin-off Boruto: Naruto Next Generations, un ninja controverso e destabilizzato da un passato torbido e traumatizzante. In onore al suo personaggio, ecco 5 curiosità che forse non conoscevate sullo storico rivale del protagonista.

Attualmente, Sasuke ha 33 anni ed è cambiato molto dopo gli eventi che hanno chiuso l'ultima grande guerra ninja. L'Uchiha ne ha infatti passate tante a causa dei misteri del fratello che per anni lo hanno allontanato dalla verità e dal reale destino del suo clan. Ad ogni modo, in merito al personaggio vi sono alcuni interessanti aneddoti che non tutti conoscono e che qui seguono:

Inizialmente Masashi Kishimoto non aveva previsto di ideare Sasuke, decisione intrapresa solamente a seguito di una discussione con l'editor che lo convinse a creare un rivale per Naruto diametralmente opposto di carattere;

non aveva previsto di ideare Sasuke, decisione intrapresa solamente a seguito di una discussione con l'editor che lo convinse a creare un rivale per Naruto diametralmente opposto di carattere; Gli hobby di Sasuke sono allenarsi e passeggiare, motivo per cui lo vediamo spesso in queste azioni nel tempo libero;

Il termine Sasuke significa "aiuto" e questo si lega alla parola giapponese " sasaukage ", ovvero "colui che supporta l'hokage";

", ovvero "colui che supporta l'hokage"; Secondo Kakashi, l'Uchiha è un genio, un vero e proprio talento che rende noioso persino fargli da maestro viste le sue straordinarie capacità di apprendimento;

In una vecchia intervista del 2015, il cast del Team 7 ha svelato di sapere sin dall'inizio dell'anime che Sasuke avrebbe intrapreso una relazione infine con Sakura;

