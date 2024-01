Boruto, 5 motivi per cui Sarada potrebbe diventare una grande Hokage

Il sogno di Naruto di diventare Hokage di Konoha è ora passato a Sarada Uchiha. La giovane ragazza non è solo uno dei personaggi centrali delle due serie di Boruto ma anche una delle più promettenti kunoichi della nuova generazione, e potrebbe dimostrare grandi capacità da leader e guidare Konoha verso un’epoca migliore.

Ecco cinque motivi secondo i quali Sarada Uchiha sarebbe una Hokage perfetta. Il primo è l’apertura mentale volta a comprendere i giovani e i loro desideri e ambizioni. Considerato il passato del villaggio e delle vite degli Hokage precedenti è chiaro come questi non riuscissero a capire appieno i sentimenti della nuova generazione di ninja, mentre Sarada ha più volte dimostrato di saper ascoltare gli altri e aiutarli per costruire un futuro migliore, anche attraverso il progresso tecnologico e relazioni consistenti tra villaggi.

Successivamente troviamo il profondo rispetto e ammirazione che Sarada ha nei confronti del Settimo Hokage, Naruto. Prendendo il vecchio protagonista come modello da seguire, la giovane Uchiha potrebbe persino superarlo, riuscendo a guidare Konoha con carisma, speranza e grandi ambizioni. Inoltre, Sarada sa tenere il punto ed è disposta a scontrarsi con le autorità per combattere contro decisioni che, secondo lei, potrebbero portare a errori irreversibili, e di questo da prova durante il confronto con Shikamaru per quanto riguarda gli inganni di Kawaki.

Il quarto motivo riguarda il suo profondo amore per il villaggio della foglia. Sarada vede Konoha e i suoi abitanti come la sua patria, dove ognuno svolge un ruolo fondamentale per la crescita generale, e di conseguenza porta rispetto a tutti, senza fare distinzioni di alcun tipo. Infine, raggiungere la posizione di Hokage e guidare Konoha verso un futuro migliore potrebbe essere il modo di redimere quanto avvenuto alla famiglia Uchiha in passato e ridonare fama e rispetto al clan.

In conclusione,