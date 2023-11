Boruto, 5 personaggi filler che meriterebbero spazio nel manga

L'adattamento animato di Boruto: Naruto Next Generations prodotto da Studio Pierrot si compone da un totale di 293 episodi, gran parte dei quali totalmente originali e slegati dagli eventi della serie manga di Masashi Kishimoto. L'anime di Boruto è attualmente in pausa, ma questi personaggi filler meriterebbero spazio anche nel manga.

La serie anime di Boruto può essere guardata senza filler, grazie alla nostra comoda guida. In tal modo, tuttavia, perdereste alcune delle migliori puntate di Boruto. In attesa del ritorno dell'adattamento, al momento senza una data d'uscita, questi 5 personaggi filler di Boruto avrebbero meritato almeno una comparsa nel manga.

Nella Saga filler della Scomparsa di Mitsuki vengono introdotti alcuni ninja di nuova generazione del Villaggio della Roccia. Tra questi spicca Ku, un umano sintetico creto da Onoki come suo clone parziale. L'intento del vecchio Tsuchikage era quello di sostituire gli shinobi con un esercito di soldati sintetici umani la cui vita è completamente votata alla battaglia. Tuttavia, proprio come gli umani, Ku, Kako, Kirara e gli altri Akuta provano emozioni umane. Questi personaggi sono importanti soprattutto per lo sviluppo di Mitsuki, a cui nel manga non viene concesso lo stesso spazio che nell'anime.

L'arco originale della grande battaglia a Kirigakure riporta in campo i Sette Spadaccini della Nebbia, disciolti dopo la scomparsa dei precedenti. Guidati prima da Shizuma Hoshigaki e poi da Kagura Karatachi, Kyoho, Hebiichigo, Buntan, Ichirota e Hassaku sono i membri dei Nuovi Sette Spadaccini della Nebbia. La comparsa di questo gruppo nel manga avrebbe fatto crescere il senso di nostalgia.

Grande avversario originale dell'anime di Boruto è Deepa. Membro aggiuntivo dell'Organizzazione Kara, Deepa agisce per i suoi scopi accompagnando Victor. Dotato di una resistenza fuori dal comune, la sua presenza nell'anime ha permesso a Boruto, Sarada e Mitsuki di scoprire l'importanza del gioco di squadra, poi vitale per la battaglia successiva con Boro.

Sebbene non sia propriamente un personaggio filler, l'assenza di Kakashi Hatake nel manga di Boruto si fa sentire. Trattamento diverso il Sesto Hokage lo riceve nell'anime, dove è presente in numerose scene originali. In Boruto 211 Kakashi sfida Kashin Koji, ma non solo, poiché è presente in diversi altri episodi filler. Al momento non c'è ancora un motivo ufficiale per cui Kakashi non sia nel manga di Boruto.

Personaggio originale importantissimo nell'anime di Boruto è Urashiki Otsutsuki. Dopo Momoshiki e prima di Isshiki, nell'anime di Boruto un terzo Otsutsuki mette in pericolo la vita di Boruto e la sicurezza del Villaggio della Foglia. La sua presenza nel manga avrebbe garantito un'altra battaglia epica.