Boruto: ecco 5 personaggi che sarebbero perfetti eredi della Volpe a Nove Code

Negli ultimi capitoli di Boruto lo scontro con Isshiki ha messo a dura prova sia il protagonista che Sasuke, che sono riusciti a salvarsi grazie al tempestivo intervento di Naruto. In questa occasione il Settimo Hokage è riuscito a mettere alle strette l'Otsutsuki grazie ad una nuova trasformazione, molto pericolosa, chiamata Baryon Mode.

Per sfruttare l'immenso potere di questa forma, Naruto e Kurama vengono continuamente privati di parte del loro chakra, diminuendo così il tempo vitale residuo del ninja di Konoha. È stato proprio grazie a quanto spiegato nel capitolo 52 da Kurama stessa che la community ha cominciato a pensare a chi potrebbe essere un perfetto erede dei poteri della Volpe a Nove Code, ecco perché di seguito vi presentiamo una lista di 5 shinobi adatti a diventare una delle Forze Portanti, esclusa la scelta di Boruto, fin troppo scontata.

Primo fra tutti c'è Konohamaru Sarutobi, nipote del terzo Hokage, dal grande talento e predisposizione a conoscere numerose tecniche e molto abile nel manipolare il chakra grazie alle profonde conoscenze ottenute tramite appositi studi. Non avrà la stessa quantità di chakra del clan Uzumaki, ma Konohamaru rimane uno dei migliori ninja di Konoha.

La seconda candidata è Karin Uzumaki, subordinata di Orochimaru e che ha ereditato dal clan Uzumaki la capacità di emettere dal suo corpo catene di chakra, proprio come la madre di Naruto, Kushina. Karin ha molto in comune con Kushina, e sarebbe indubbiamente in grado di gestire l'immenso potere della Volpe a Nove Code, anche se vista la sua morale e il suo atteggiamento potrebbe usarla per scopi poco nobili.

Il terzo personaggio che abbiamo voluto considerare è Sarada Uchiha, figlia di Sasuke e Sakura. Avendo preso dai genitori la tenacia e la volontà di mostrare sempre le proprie abilità, e di migliorarsi, Sarada sogna di diventare il prossimo Hokage, e viste le incredibili potenzialità ereditate, sarebbe una perfetta Forza Portante per Kurama, con la quale stabilirebbe probabilmente un rapporto di "amicizia".

Un'altra candidata è Himawari Uzumaki, figlia di Naruto e Hinata, che nonostante sia ancora troppo piccola, potrebbe rivelarsi un'abilissima ninja in futuro, grazie all'enorme quantità di chakra degli Uzumaki e al Byakugan degli Hinata, elementi che la rendono fin da ora una perfetta alleata di Kurama.

Infine troviamo il personaggio di Shikadai Nara, figlio di Shikamaru e Temari, nonché nipote di Gaara. L'ultimo del clan Nara si è dimostrato strategico ed intelligente quanto il padre nel corso del sequel, e il suo rapporto di parentela con un Kage, come per tutti gli altri presenti in lista, lo rende biologicamente compatibile ad una Forza Portante.

E voi cosa ne pensate? Credete ci siano altri personaggi adatti ad ereditare il potere della Volpe a Nove Code? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che una nuova minaccia è pronta ad attaccare Konoha, e vi lasciamo anche alla questione riguardante chi potrebbe sostituire Naruto nel ruolo di Hokage?