Boruto, quali sono i 5 Rasengan più belli del manga?

Se c'è un elemento comune che caratterizza Naruto e Boruto, è la loro tecnica principale: il Rasengan. Durante la narrazione del manga, entrambi i ninja biondi hanno dovuto affrontare avversari sempre più coriacei, che li hanno obbligati a modificare la mossa ideata da Minato Namikaze in Naruto. Vediamo insieme le sue versioni più belle!

Le varianti del Rasengan, con il tempo, sono diventate davvero moltissime e noi abbiamo deciso di trattarne le 5 versioni più belle, sottolineando che l'originale resta sempre quello più affascinante.

5 - Rasengan Superiore

Dopo tre anni di allenamento con Jiraiya, Naruto ha ottenuto un Rasengan molto più potente di quello base: l'Odama ("Superiore"). Per utilizzarlo, il protagonista canalizza molto più chakra del normale e lo comprime in una sfera densissima, ma di dimensioni maggiori rispetto alla tecnica da cui deriva. In modalità eremitica, riesce a gestire questo jutsu senza bisogno di cloni ombra.

4 - Doppio Rasengan

L'elemento vincente del Doppio Rasengan è che consente all'utilizzatore di lanciare due rasengan contemporaneamente o uno dietro l'altro. Ricordiamo che è bastata questa prodigiosa tecnica per eliminare uno dei corpi di Pain.

3 - Rasengan Evanescente

Anche se si è visto poco, il Rasengan Evanescente è una tecnica che si rivela molto utile per Boruto, grazie alla sua peculiarità: diventa invisibile per qualche secondo e poi riappare quando sta per colpire il bersaglio. Non la versione più potente del Rasengan, ma sicuramente una delle più strategiche.

2 - Rasengan Uzuhiko

Il Rasengan Uzuhiko è la variante più recente del jutsu originale, ma differisce dalle altre per un motivo importantissimo: non genera sfere spiraliformi nella mano, ma è l'intero corpo di Boruto ad essere avvolto da chakra a spirale. Sfruttando direttamente la rotazione terrestre, l'Uzuhiko disorienta i nemici appena li sfiora, costringendoli a perdere costantemente l'equilibrio. Probabilmente, Boruto ha ottenuto questa tecnica grazie al controllo perfetto del chakra ereditato dai geni Hyuga.

1 - Rasenshuriken

Forse la versione più iconica del Rasengan. Per ottenerla, Naruto ha conferito al Rasengan la propria natura di chakra del vento. Chi viene colpito da questa tecnica esplode in un'enorme sfera composta da tantissimi piccoli aghi. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che abbiamo anche classificato i Rasengan dal più scarso al più forte.