Boruto 50: data di uscita e previsioni per la battaglia della vita di Naruto e Sasuke

I protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations non hanno un attimo di pace. È da diversi mesi che devono affrontare battaglie una dietro l'altra a causa dei membri di Kara e del suo capo, Jigen, scoperto essere in realtà Isshiki Otsutsuki. L'alieno dovrà essere affrontato da Naruto e Sasuke, gli unici in grado di fermarlo o rallentarlo.

Grazie all'intervento di Boruto nel capitolo 49, i due ninja sono riusciti ad allontanare Isshiki da Konoha e fermare così la sua ondata di morte e distruzione. Adesso che sono in un luogo isolato solo loro quattro, tutti possono scatenarsi senza problemi. Cosa accadrà in Boruto: Naruto Next Generations 50?

Il capitolo in uscita il 18 settembre alle ore 17:00 su MangaPlus, in inglese e spagnolo, farà necessariamente iniziare la battaglia tra le due forze in gioco. Con un capitolo del genere in gioco è prevedibile che ci saranno poche chiacchiere e tanta azione. Così come fu per lo scontro con Jigen, anche stavolta Naruto e Sasuke dovranno collaborare e coordinarsi alla perfezione.

Sarà però anche necessario che Boruto si allontani dalla zona: il ragazzino, nonostante il karma e il potere di Momoshiki presente nel suo corpo, non può ancora essere utile in uno scontro di così alto livello e rischierebbe invece di essere coinvolto dagli attacchi poderosi dei due ninja più forti di Konoha.

Naruto e Sasuke dovranno necessariamente creare una tattica particolare per abbattere Isshiki e il suo potere oculare, e ovviamente dovranno dare il massimo usando Kurama e il Susanoo, insieme a ogni goccia di chakra che hanno a disposizione. Dalle loro scelte dipenderà il destino del mondo. Voi cosa vi aspettate da Boruto: Naruto Next Generations 50?