Boruto 50: sarà il protagonista a sconvolgere i piani di Isshiki Otsutsuki?

Isshiki Otsutsuki si è presentato subito come una sorta di divinità onnipotente. La forza dell'alieno è sconvolgente e ricorda quella di Kaguya, nemica del Team 7 al termine della Quarta Grande Guerra Ninja. All'epoca il gruppo riuscì a sconfiggerla solo grazie a un sigillo, ma stavolta in Boruto sembra non esserci nulla di adatto allo scopo.

Boruto: Naruto Next Generations capitolo 50 ha fatto iniziare l'atteso scontro con l'Otsutsuki. Naruto e Sasuke, seppur adulti e con più esperienza, non sembrano essere in grado di contrastare le mosse di Isshiki, perdendo ogni scambio di colpi e subendo parecchi danni. Anche se ancora devono dare il massimo, non sembrano avere quella potenza necessaria per resistere a lungo.

Sasuke ha rischiato di morire per un attacco di Isshiki, ma l'intervento di Boruto ha bloccato tutto. Improvvisamente infatti l'alieno si è fermato mentre avrebbe potuto uccidere sia l'Uchiha che il ragazzo che l'ha salvato, tuttavia sembra che il karma di Momoshiki faccia da interferenza. Boruto ha capito ciò e sembra aver deciso di entrare a pieno ritmo del combattimento, spalleggiato da questa sua ancora non spiegata protezione.

Isshiki potrebbe infatti rischiare di scatenare il ritorno di Momoshiki se per caso Boruto venisse colpito o ucciso, mettendo in grossa difficoltà l'attuale capo di Kara.