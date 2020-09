Boruto 50 spoiler: inizia la battaglia più ardua per i protagonisti, riassunto e immagini

I protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations devono affrontare una delle battaglie più ardue della loro vita. Naruto e Sasuke affronteranno Isshiki Otsutsuki per la seconda volta, e in questo caso il nemico ha a disposizione tutta la propria potenza originaria, anche se per poco tempo.

Per questo non sarà facile vederli trionfare in Boruto: Naruto Next Generations 50, capitolo che sarà pubblicato su MangaPlus in inglese e spagnolo il 18 settembre. In attesa dell'uscita ufficiale, in rete sono apparsi i primi leak e anche alcune immagini sul capitolo che potete osservare nella galleria in basso.

Si parte naturalmente con una pagina a colori, ormai d'obbligo per ogni capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, dove vediamo Naruto che fa utilizzo della sua forma a Nove Code e dove campeggia anche il titolo del capitolo "Utilità". Inizia poi la battaglia dove, mentre Kawaki si risveglia su un divano al Villaggio della Foglia, Naruto e Sasuke stanno già avendo la peggio. Le combinazioni d'attacco non stanno avendo effetto e anzi l'Hokage viene spazzato via in breve, mentre Sasuke prova ad attaccare Isshiki con la spada.

L'Uchiha viene disarmato e scaraventato al suolo, con l'Otsutsuki che si prepara ad attaccarlo e ucciderlo con la sua stessa arma. Tuttavia nei paraggi è rimasto Boruto che interviene e salva il suo maestro, usando anche uno schermo fumogeno. Sembra che quindi anche il ragazzino biondo interverrà nella battaglia, facendo uso delle capacità che possiede.

Tirerà fuori il potere del Karma nuovamente durante il combattimento con Isshiki o si terrà lontano? Lo scopriremo solo nel capitolo ufficiale del 18 settembre.