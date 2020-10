Boruto 51: a cosa porterà il conflitto interiore di Kawaki dopo gli ultimi eventi

Gli sviluppi più recenti della serie Boruto hanno portato ad un intenso scontro tra Boruto, Sasuke e Isshiki nel corpo di Jigen, richiedendo un tempestivo intervento da parte del Settimo Hokage, pronto a sacrificarsi per salvare Konoha e suo figlio con una nuova trasformazione. Amado ha poi rivelato alcune informazioni che hanno colpito Kawaki.

Sin dalla sua prima apparizione il Karma è stato un aspetto molto interessante all'interno delle avventure del giovane ninja di Konoha, e ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita dei poteri di Kawaki stesso, per il quale rappresenta l'unico modo di difendersi durante una battaglia diretta. Tuttavia il piano per fermare Isshiki Otsutsuki prevede una sua separazione dal Karma, e questo sembra preoccupare non poco Kawaki.

Mentre Sasuke e Boruto si trovano in una situazione molto complicata, Naruto è riuscito a trovarli dopo aver accettato un accordo particolare con Kurama e aver assunto una forma mai vista prima nella serie, Amado si rivolge agli altri spiegando i veri piani di Isshiki e il significato dei marchi Karma, cosa che lascia sorpreso Kawaki, combattuto tra il fare la cosa giusta e rinunciare al Karma per fermare l'Otsutsuki, oppure tenere quel potere.

Questo potrebbe essere un evento fondamentale, strettamente legato al flashforward a cui abbiamo assistito all'inizio della serie, dove Boruto e Kawaki si affrontavano in una Konoha distrutta. Ricordiamo che il destino di Naruto potrebbe essere già scritto, e vi lasciamo alle reazioni dei fan riguardo l'ultimo capitolo.