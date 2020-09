Boruto 51: data di uscita e previsioni sulla prossima battaglia del protagonista

Dopo la prima battaglia con Jigen, l'attenzione dei ninja si è spostata sul suo vero manovratore: Isshiki Otsutsuki. Il capo di Kara non è altri che uno degli alieni giunti sulla Terra per assorbirne la forza vitale, e chi può fermarlo ovviamente sono i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations.

Boruto 49 ha dato inizio una battaglia tra Isshiki e il duo Naruto e Sasuke, affiancati dal giovane protagonista biondo. Adesso però che lo scontro è entrato nel vivo, si è scoperto un gap di potenza abissale tra buoni e cattivi.

Il capitolo 51 di Boruto che sarà pubblicato il 20 ottobre su MangaPlus, in inglese e spagnolo, a cosa ci porterà? Innanzitutto si farà buon uso del potere del protagonista, il karma, che sembra aver già fatto indietreggiare Isshiki. L'implicazione è che un danno a Boruto potrebbe scatenare il potere di Momoshiki ancora una volta, mettendo in seria difficoltà l'Otsutsuki attualmente rinato.

Ikemoto e Kodachi si sbizzarriranno nel nuovo scontro, con tante vignette d'azione e non molte chiacchiere come fatto in Boruto 50. Naruto e Sasuke dovranno però iniziare a pensare a qualche strategia più efficace delle ultime, rivelatesi abbastanza fallimentari. Fateci sapere cosa vi aspettate da Boruto: Naruto Next Generations 51 nei commenti.