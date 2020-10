Boruto 51 disponibile su MangaPlus: il grave rischio di Naruto

Nel capitolo 51 di Boruto: Naruto Next Generations uscito su MangaPlus, “Sacrifice”, prosegue lo scontro fra Sasuke e Isshiki Otsutsuki. L’intervento di Boruto ha salvato la vita a Sasuke, e il giovane ninja si è reso conto che Isshiki non vuole ucciderlo. L’alieno vuole utilizzare Boruto per il suo piano.

In Boruto 50 è iniziato lo scontro fra Isshiki e Sasuke, che ha visto il nostro ninja stremato, salvato dall'intervento del giovane Boruto. Scopiamo che il piano di Isshiki è quello di creare un Albero Divino, in modo da coltivare i frutti del chakra. Amado rivelerà a Shikamaru che per creare un Albero Divino c’è bisogno di un Decacoda, e quel Decacoda deve mangiare un Otsutsuki vivo.

Amado continua la sua spiegazione dicendo che gli Otsutsuki invadono un pianeta sempre in coppia, uno dei due sarà il sacrificio per il Decacoda e l’altro veglierà sull’Albero Divino finché non nasceranno i frutti del chakra.

Scopriamo grazie a Sumire che il piano di Isshiki è quello di sacrificare Boruto al suo posto, dandolo in pasto al Decacoda. Il titolo del capitolo "Sacrifice" molto probabilmente fa riferimento all'intenzione di Isshiki di usare Boruto come sacrificio da dare in pasto al Decacoda. Nonostante il tentativo di Sasuke di difendere Boruto, il ragazzo viene ferito da Isshiki.

Naruto arriverà a salvare il figlio, pronto a rischiare la propria vita per sconfiggere l’alieno e salvare la terra. Dopo un dialogo fra l’Hokage e Kurama, la volpe a nove code gli conferisce un nuovo potere, ma se Naruto fallirà perderà la vita. Se siete curiosi di sapere di più sull'ultimo capitolo, non perdetevi i dettagli sulla nuova tecnica di Naruto Uzumaki.