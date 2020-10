Boruto 51: Naruto e Kurama dominano la scena con una nuova e potente forma

Come molti personaggi presenti nei battle shonen, Naruto Uzumaki ha assunto nel corso degli anni diverse forme, caratterizzate tutte da un design unico, che gli hanno consentito di affrontare avversari decisamente potenti. Nell'ultimo capitolo di Boruto, l'Hokage è intervenuto per salvare suo figlio e Sasuke da Jigen, con una nuova trasformazione.

Il capitolo 51 di Boruto si apre mostrandoci proprio il giovane protagonista, al fianco di Sasuke, contro il terribile Isshiki che ha ormai preso il controllo del corpo di Jigen, il quale riesce facilmente a mettere in difficoltà i due ninja di Konoha, colpendo l'Uchiha alle spalle e spezzando un braccio a Boruto, per mantenerlo in vita e farlo mangiare dal Decacoda.

Le ultime pagine del capitolo ci mostrano Naruto profondamente preoccupato per il Villaggio della Foglia, e soprattutto per suo figlio, e mentre avanza rapidamente sul luogo dello scontro, l'Hokage sente la voce di Kurama. La Volpe a Nove Code spiega come l'unica possibilità per sconfiggere Isshiki sia utilizzare una tecnica tenuta nascosta per tutto questo tempo, che dopo il suo utilizzo causerebbe la morte di Naruto.

"Kurama, sono pronto. Lo sono da molto tempo. Dal giorno in cui sono diventato Hokage. No, in realtà, da quando ho deciso di voler diventare un Hokage." Queste sono le parole usate da Naruto che quindi decide di ottenere questo potere da Kurama, assumendo una forma mai vista prima, con modifiche sul volto, che rendono il ninja simile ad una volpe, con il chakra di Kurama che fuoriesce dal suo mantello, e un simbolo a spirale che si estende per le Nove Code. Potete vedere la trasformazione in questione nella tavola riportata in fondo alla pagina.

