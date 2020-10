Boruto 51: Naruto e Kurama uniti contro la morte, la Volpe è davvero cambiata?

L'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations è stato segnato da un duro scontro tra Boruto, Sasuke e Isshiki, che ha richiesto un tempestivo intervento da parte del Settimo Hokage. Naruto, volendo essere sicuro di riuscire a salvare Konoha, e suo figlio, dalla minaccia dell'Otsutsuki ha deciso di stringere un oscuro patto con Kurama.

Il risultato di questo accordo ha portato Naruto ad assumere una nuova forma, mai apparsa prima nell'intero franchise. Questa trasformazione inedita avrà però delle gravi conseguenze, dato che Naruto rischia seriamente di perdere la vita per utilizzarla, e alcuni elementi narrativi, introdotti unicamente nel sequel, permettono di analizzarla con più attenzione.

Kurama è uno dei nove cercoteri creati quando la Decacoda degli Otsutsuki venne separata in altrettanti corpi diversi. Come molti di voi ricorderanno Kurama venne sigillata all'interno di Naruto praticamente alla sua nascita, e parte dell'avventura creata da Kishimoto si concentrava anche sul rendere più diretto il legame tra il protagonista e la Volpe, e mostrare anche il cambiamento di quest'ultima grazie all'influenza di Naruto stesso.

Nel capitolo 51, Naruto sembra essere profondamente deciso a morire a costo di uccidere Isshiki e far tornare la pace nel Villaggio della Foglia, e solo quando capisce la determinazione del suo compagno, Kurama gli propone questa spettacolare, e pericolosa, forma dicendogli: "Naruto..sei davvero pronto a morire? Potrebbe esserci un modo. O lo fai o muori, è l'ultima possibilità, un asso nella manica. Ma potrebbe valerne la pena visto che ti aspetti comunque di morire."

Dopo aver spiegato a Naruto di cosa si tratta, l'Hokage chiede al cercoterio il perché abbia tenuto per sé un'informazione così importante per tutto questo tempo, ma il motivo è semplice, probabilmente non voleva che lui morisse. Il loro rapporto è sicuramente migliorato nel corso degli anni, e Kurama sembra finalmente aver accettato gli ideali di Naruto, consentendo a quest'ultimo di raggiungere una potenza tale da, probabilmente, sconfiggere Isshiki.

Ricordiamo che forse un nuovo gruppo vuole distruggere il Villaggio della Foglia, e vi lasciamo alle reazioni dei fan dopo gli ultimi eventi di Boruto.