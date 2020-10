Boruto 51 e il nuovo segreto degli Otsutsuki: qual era il destino di Kaguya e Isshiki?

Con il manga di Boruto: Naruto Next Generations eravamo rimasti a un momento importantissimo della trama, dove la fa da padrone lo scontro con Isshiki Otsutsuki. Imprevedibilmente, l'alieno aveva trovato come avversario Boruto, debole ma all'apparenza impossibile da uccidere a causa di motivi ignoti.

Boruto: Naruto Next Generations 51 ha gettato luce su questo mistero, rivelando inoltre altre caratteristiche degli Otsutsuki e parte dei loro metodi di assalto a un pianeta. Gli alieni infatti si recano in un mondo sempre in coppia, dato che il Decacoda non può attecchire senza mangiare nutrienti di un certo tipo. Il nutriente in questione è proprio un Otsutsuki: uno dei due membri della coppia, solitamente quello di rango inferiore, deve sacrificarsi e diventare cibo per la bestia in modo da far fiorire albero e frutto. In origine, era Kaguya il sacrificio.

Ciò che ne sarà prodotto diventerà poi cibo per l'Otsutsuki di rango maggiore, mentre quello di rango inferiore tornerà grazie all'utilizzo pregresso del karma. Proprio per questo Boruto è diventato improvvisamente importante per Isshiki. Secondo il piano principale, Isshiki doveva fare tutto da solo e per questo doveva impiantare il karma in Kawaki, poi sfruttare il corpo di Jigen per darsi in pasto al Decacoda e infine tornare nel corpo del giovane divorando poi il frutto dell'albero e diventando più forte.

Un piano accurato ma che è stato reso più facile dalla presenza di Boruto. Isshiki può infatti usare lui come sacrificio, senza doversi più dare in pasto al Decacoda e fare tutto da solo. Il protagonista sarà quindi vivo per un po' di tempo, ma con una spada che gli pende sulla testa e che potrebbe abbattersi su di lui in ogni momento.