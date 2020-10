Boruto 51: rivelati dettagli sui misteriosi Otsutsuki

Negli ultimi capitoli di Boruto abbiamo visto l’organizzazione Kara in azione, questo però ha aperto le porte ad una rivelazione su tutta la saga di Naruto. Abbiamo capito che il capo dell’organizzazione Kara, Jigen, è uno dei membri più anziani e potenti del clan Otsutsuki, Isshiki.

Nel capitolo 51 di Boruto: Naruto Next Generations, stiamo capendo sempre meglio chi sono gli Otsutsuki, e che il loro piano consiste nel piantare un Albero Divino per far crescere i frutti del chakra. Naruto e Sasuke stanno affrontato una battaglia estenuante contro Isshiki. Boruto ha fatto da scudo umano a Sasuke, sapendo che non sarebbe stato colpito essendo una parte fondamentale per il piano di Isshiki.

Ci viene rivelato che non è Isshiki quello che ha bisogno di Boruto, ma Momoshiki Otsutsuki, che ha intenzione di usare Boruto come un sacrificio per la sua resurrezione. È proprio Amado a spiegare le intenzioni degli alieni a Shikamaru. Noi sappiamo che gli Otsutsuki invadono il pianeta per piantare un Decacoda, per poi far nascere un Albero Divino. L’Albero Divino risucchierà tutto il chakra dal pianeta e dai suoi abitanti per far nascere i frutti del chakra, frutti che gli Otsutsuki consumano per nutrirsi.

Un dettaglio fondamentale ci viene rivelato: il Decacoda deve mangiare un Otsutsuki vivo per trasformarsi in Albero Divino. Questo è il motivo per cui gli Otsutsuki invadono un pianeta in coppia, uno verrà sacrificato e l’altro coltiverà i frutti del chakra.

Il capitolo 51 si chiude con questa nuova e potente forma di Naruto e Kurama, ed è stato svelato qual era il destino di Kaguya e Isshiki.