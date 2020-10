Boruto 51: spoiler clamorosi! È il momento di Naruto, novità per il Settimo Hokage

Boruto 51 sta per arrivare e abbiamo fatto tante teorie sul come andrà lo scontro in essere. Vincerà Isshiki? Vinceranno Naruto e Sasuke? Moriranno tutti? Non possiamo naturalmente sapere come Ikemoto e Kodachi hanno intenzione di continuare, ma un altro piccolo pezzo di questo puzzle viene svelato dai nuovissimi spoiler.

Stamattina era trapelata la pagina a colori di Boruto 51, insieme a pochissime informazioni. Ma nelle scorse ore sono arrivati nuovi aggiornamenti che ci fanno temere per la vita del settimo Hokage, Naruto Uzumaki. Vediamo insieme le nuove immagini e le nuove informazioni.

In basso potete trovare il post su Reddit con gli spoiler di Boruto: Naruto Next Generations 51 e varie immagini, che mostrano il proseguimento dello scontro. Isshiki Otsutsuki colpisce con un calcio pesantissimo Sasuke al collo, creandogli non pochi danni, mentre il successivo intervento di Boruto vede l'eroe finire con un braccio rotto.

Mentre Boruto viene scaraventato a terra, è il turno di Naruto che fa volare via Isshiki con un calcio. Tuttavia poco prima Naruto si era preparato con Kurama per attivare una nuova abilità, ma la Volpe a Nove Code lo avvisa delle altissime possibilità di morte se dovesse ricorrere a un'arma del genere. Nelle pagine finali del capitolo di Boruto vedremo Naruto in questa nuova forma, simile a quella col mantello del chakra a cui siamo abituati ma con qualche piccola caratteristica differente.

Che sia arrivata l'ora di Naruto Uzumaki, l'eroe che conosciamo da tantissimi anni?