Boruto 52: Naruto è il ninja più forte, la Baryon Mode mette in ginocchio Isshiki

Masashi Kishimoto è tornato a gestire Naruto e il suo mondo. Dopo l'annuncio a sorpresa degli ultimi giorni, siamo finalmente di fronte al primo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations completamente scritto da lui. Cosa avrà pensato per il giovane ninja e gli altri durante questa difficile battaglia?

Come ormai di consueto, il capitolo 52 di Boruto si apre con una pagina a colori che ci permette di dare uno sguardo molto accurato alla nuova Baryon Mode di Naruto. L'Hokage ha sprigionato un chakra eccezionale, ma come spiega la Volpe la durata di questa forma è limitatissima, anche il più piccolo pensiero o mossa è da evitare. La battaglia con Isshiki comincia e Naruto si rivela essere superiore sin da subito. Le sue mosse sono semplici, ma la velocità di esecuzione è su un altro livello.

Sasuke ne approfitta per allontanare Boruto, incapace di muoversi. Intanto a Konoha, Amado, Kawaki e gli altri sono ancora nel rifugio e la discussione verte sul braccio dato al ragazzo dall'Hokage. Questo è collegato a Naruto grazie al suo chakra, e Kawaki avverte che si sta indebolendo improvvisamente.

Intanto Naruto riesce a resistere a vari attacchi di Isshiki Otsutsuki, anche quelli che fino a poco tempo prima avevano messo in grande difficoltà anche Sasuke e il suo Sharingan. Ma a un certo punto l'Hokage deve cedere dato che il potere si sta affievolendo insieme al suo chakra. Ma come dice la Volpe, bisogna concentrarsi solo sul colpirlo molto semplicemente, dato che ormai è una gara a chi esaurisce per primo la sua forza vitale.

L'effetto segreto della Baryon Mode di Naruto però diventa chiaro quando Isshiki inizia a sputare sangue. Già solo toccandolo, la nuova forma ha effetto, facendogli esaurire la durata vitale che è scesa da 20 ore a 30 minuti. Mentre il combattimento va avanti, questa arriva addirittura a 10 minuti. Isshiki è con le spalle al muro, ma un colpo di fortuna gli permette di localizzare Kawaki tramite il chakra di Naruto, evocandolo in zona. Sasuke e Naruto sono allarmati, ma Boruto, che prima era svenuto, si risveglia improvvisamente mostrando un Byakugan. Boruto tornerà il prossimo mese col capitolo 53.